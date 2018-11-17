Bilecik'te 47 yıllık cami risk nedeniyle yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürlüğü tarafından risk arz eden bina olarak tespit edilen Ertuğrulgazi Camii'nin yıkımına tüm önlem ve tedbirlerin alınmasının ardından başlandı. Yıkım işini yapan firma sahibi Hilmi Cömert, cami yeniden inşa edilince bin 400 cemaat kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan ve 1971 yılında yapılan caminin, Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürlüğü tarafından risk arz eden bina olarak tespit edilmesinin ardından yıkılmasına karar verildi. Cami yıkımı üstlenen firma tarafından tüm önlem ve tedbirler alındıktan sonra yıkıma başladı. 12 Ekim günü cuma namazından sonra ibadete kapanan caminin ilk olarak minare kısmının yıkımına başlandı.

"Cami bin 400 cemaat kapasitesine sahip olacak"

Caminin yıkım işlemini üstlenen yıkım firması sahibi Hilmi Cömert, Türkiye Diyanet Vakfı'na ait söz konusu caminin, TDV Mütevelli Heyeti kararı doğrultusunda ve yasal süresi içerisinde yıkımına başlanıldığı söyledi. Cömert, "Cami Bilecik İl Müftülüğü organizesinde, TDV Bilecik Şubesi tarafından ek proje uygun olarak yeniden inşa edilecektir. Şehrin merkez cami konumunda olacak olan cami projesinde Kur'an Kursu, eğitim merkezi, erkek/kadın, engelli şadırvanları, iş yerleri ve çay ocağı var. Söz konusu cami 750 cami içi, 650 cami dışı musalla, cemaati mahalli olmak üzere toplam bin 400 cemaat kapasitesine sahip olacaktır. Biz sadece yıkım işini yapıyoruz. Diğer yapım işlerini başka firmalar üstlenecek" dedi.

Öte yandan firma yetkilisi yıkımın ilk gününde minare tepesinde iş güvenliği tedbirlerine uymayarak çalışan işçinin görevine son verdiklerini söyleyerek bir daha böyle bir ihmalin söz konusu olmayacağını belirtti.