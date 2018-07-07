Bilecik’te 5 dönüm makilik alan yandı

Çerkeşli köyü Boyalı Pınar mevkiinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, olay yerine gelen Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ait 1 yangına ilk müdahale aracı, 3 arozöz ve 1 helikopter ve ekiplerin müdahalesiyle, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Aliağa Belediyesine ait itfaiye araçlarının da müdahalesiyle yangın yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının, rüzgarın şiddetinin az olması ve ters esmesi, Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çamlık alana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5 dönümlük makilik alan zarar gördü. Alanda, Orman İşletme Şefliği ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi yetkililerce araştırılıyor