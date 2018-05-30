Bilecik’te 51 bin çiçek toprakla buluştu

Bilecik’in her bir noktasında gerçekleştirdiği yenileme, bakım ve düzenleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin güzel bir görünüme sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bilecik’in yeşilliğine yeşillik katan ekiplerin çalışmaları kapsamında orta refüjler başta olmak üzere, kentte bulunan anıt çevreleri, park ve bahçeler ile dinlenme ve eğlence alanları binlerce çiçek ile süslendi. Şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren ekipler çalışmaları kapsamında begonya, pervane çiçeği, koyun güzü, bodrum papatyası, mine ve vapurduman olmak üzere 51 bin çiçeği toprakla buluşturdu.