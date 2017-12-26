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26 Aralık 2017 15:47

Bilecik’te 6 bin 900 lira sahte para ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte piyasaya 6 bin 900 değerindeki sahte para sürmeye çalışan bir kişiyi yakaladı.

Bilecik’te 6 bin 900 lira sahte para ele geçirildi

26 Aralık 2017 15:47


Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’ne kurulan Kapalı Pazar sebze meyve bölümünde bir esnafa sahte para veren bir kişi olduğu ihbarını aldı. Hemen olay yerine intikal eden ekipler şüpheli R.S. (55) isimli şahsın gözaltına aldılar. Şahsın üzerindeki çantada yapılan aramada toplam değeri 6 bin 900 TL tutarındaki 9 adet 100 TL, 98 adet 50 TL ve 55 adet 20 TL sahte liraya el koydu. Ekipler 1 günlük sorgusunun ardından R.S.’yi “Piyasaya sahte para sürmek” suçundan adliyeye sevk etti.


Öte yandan, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.




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