Bilecik'te 70 araca 12 bin 850 TL ceza yazıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kenttin çeşitli noktalarında emniyet kemeri ve araç kullanırken telefonla konuşma gibi belli başlı konular üzerinde trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada 70 araç durduruldu. Bu araçlarda çoğu sürücüye kemeri ve araç kullanırken telefonla konuşmaktan cezai işlem yapılırken, birkaç sürücüye ise; ehliyetini yanında bulundurmaktan ceza yazıldı. Kontrol edilen 70 araç sonucu sürücülere 12 bin 805 TL cezai işlem yazıldı.