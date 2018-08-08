Bilecik’te 8.8.2018’de 14 çift "evet" dedi

8.2018 tarihini tercih eden 14 çift bugün nikah salonlarına koşarak "evet" dedi.

Bilecik Belediyesine ait Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde bugün nikah hareketliliği yaşanırken, 14 nikah kıyılacağı öğrenildi. Sabah 10.00’da başlayan nikahlar yarım saat arayla akşama devam edecek. Unutulmaz bir tarihte dünya evine girmek isteyen çiftler 8.8.2018 tarihinde nikah kıydırırken, nikah salonu bir an olsun boş kalmadı.

"Normalde 2 tane 3 tane nikah olurdu ama bugün 14 tane nikahımız var"

Bilecik Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Özbek, her nikah sonrası çiftlere mutluluklar dileyerek, "Aile toplumun en temel kurumlarından bir tanesi. Aileyi oluştururken evlilik ilk adımdır. Bugün 8.8. 2018 olması münasebetiyle gençlerimiz bugüne yoğun ilgi gösterdiler. Normalde 2 tane 3 tane nikah kıydığımız günler oluyor. Ama bugün 14 tane nikahımız var. 6 tanesini kıydık, inşallah geri kalan 8 tanesini de akşam 18.00 - 19.00’a kadar kıymaya devam edeceğiz. Tarih olarak 8.8.2018 uyumlu bir gün. Gençlerimizin de inşallah bundan sonraki hayatları uyumlu olur. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında Allah-u Teala birlik ve beraberliklerini uyumlarını bozmasın diyorum. Kendilerine hayırlı geçimler nasip etsin diyorum. Allah mesut etsin diyorum. Bugünü tabi ki tercih etmelerindeki sebep daha önce 14 Şubat’ta geçirmiş olduğumuz sevgililer günü, 7.7.2017, bu sene 8.8.2018 gençler tarih olarak uyumlu olması ve unutmamaları açısından bugünü daha çok tercih ettiklerini söylüyorlar. Bize başvuruya geldiklerinde niye bugünü tercih ettiklerini sorduğumuzda tarihin uyumlu olması ve unutmamak açısından önemli diyerek bugünü tercih ettiklerini belirtiyorlar. Bizde kendilerine mutluluklar diliyoruz. Allah kendilerini mesut etsin. Kendilerine hayırlı zürriyetler nasip etsin inşallah" dedi.

Bugünü unutulmasın diye seçtiler

Sevinç Molla ve Gökhan Satılmış çifti İHA muhabirine bugünün akıllarda kalan bir tarih olduğunu söyleyerek, "Tamamen spotta gelişti aslında. Bugüne özel değildi ama baktığınız zaman dedik ki bugün olsun. Bizim gönlümüzden de bugün geçti, biraz da babamın vasıtasıyla oldu. Biz de farklı bir gün olsun dedik. Bizim de içimize sindi açıkçası. Herkesin de aklında kalacak diye düşünüyorum" dedi.

Neslihan Güneş ve Bedri Öz çifti ise "Özel bir tarih olsun, unutulmaz bir anımız olsun istedik" ifadelerine yer verirken, Ayşe Aydeniz ve Arif Uysal çifti, "Bugün bizim için özel bir gündü. Hep aklımızda kalması için bu tarihi seçtik ve kışın bu tarihi almak için başvurduk. Bugünün çok yoğun olacağını biliyorduk. Şimdi ailemizle birlikte bu mutlu güne imza attık. Çok da güzel yapmışız, iyi yapmışız. Damat ayağını sakladı ama sonradan birkaç defa bastım" dedi.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bazı nikahlara katılarak genç çiftlere bir ömür mutluluklar dileyerek hediyeleri takdim etti.