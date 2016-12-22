Bilecik’te ağır tonajlı araçların şehir girişine kısıtlama

Bilecik’te ağır tonajlı araçların gündüz saatlerinde şehir içine geçişleri yasaklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak için çözümler ürettiklerini belirtti. Yağcı, ’’Bilecik İl Trafik Komisyonunun üyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine Bilecik’teki ağır tonajlı araçların 16:00 ve 19:00 arasında şehir içine girişlerini yasaklanması kararı aldık’’ dedi.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapılan düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulamaya gireceğini belirterek, şu bilgileri verdi: ’’İl Komisyonunca, şehir içi trafiğinin rahatlatılması amacıyla, 1 Ocak 2017’den itibaren hafta içi ve hafta sonu 16:00 ile 19:00 saatleri arasında kamyon ve daha büyük araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyeceği kararı alındı. İl Trafik Komisyonunun bir üyesi olan Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu noktadaki taleplerini gerekli organlara ulaştırdık. Bilecik İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, özellikle de Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için komisyonun almış olduğu karar doğrultusunda 3 bin 500 kilogramdan az yük taşımacılığı yapan kamyonet, panelvan türü araçlar hariç; kamyon, tanker, çekici (TIR) gibi büyük araçların 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren haftanın her günü Atatürk Bulvarındaki İçki Fabrikası önündeki kavşak ile 1. Organize Sanayi Kavşağı arasında saat 16:00 ile 19:00 arasında geçişlerin yasaklanması uygun görüldü’’ ifadelerine yer verdi.