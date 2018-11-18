Bilecik'te aile içi şiddet kanlı bitti

Bilecik'te meydana gelen aile içi kavgada eşine şiddet uygulayan koca, iddialara göre, darp ettiği eşi tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Ümit Sokak üzerinde bir ikamette oturan Bilge-Cemal K. çifti, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönerken, Cemal K. bu esnada iddialara göre eşini darp ederek yaraladı. Bunun üzerine Bilge K. da mutfaktan aldığı bıçağı eşine saplayarak yaraladı. Yaralı koca kendini evden dışarı atıp yürüyerek aynı mahalledeki Yağmur Sokak üzerindeki yol kenarındaki çalılık alana kadar gidebildi. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilge K. emniyette verdiği ifadede eşini bıçakladığını söylerken, yaralı Cemal K. ise eşinin akrabaları tarafından bıçaklandığını ileri sürdü.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.