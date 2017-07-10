Bilecik’te AK Parti İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı

Bilecik İl Koordinatör AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, belde ile ilçe başkanlarını ile İstişare Toplantısında bir araya geldi. Toplantı hakkında bilgi veren AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, “Bilecik İl Koordinatör AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç Bey ilimize gelerek bir takım toplantılar gerçekleştirdik. Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’un da katılımlarıyla ilçe başkanlarımız ile İstişare Toplantısı düzenledik. Toplantıda teşkilat çalışmalarımız, Partimizin kongre süreci, 15 Temmuz gündemi gibi birçok konu üzerine istişarelerde bulunduk” dedi.