Bilecik’te AK Parti kongre sürecine girdi

Bu 3 yıllık süre doldu. Kongre sürecimizde başladı” dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bugün Gölpark Çınarbahçe’de basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. 1 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenmiş il başkanları toplantısında 2 gündem üzerinde durulduğunu anlatan Karabıyık sözlerine şöyle devam etti;

“Malumunuz Recep Tayyip Erdoğan yeniden Genel Başkanımız oldu. İl başkanları toplantısında 2 gündem vardı. Bunlardan bahsetmek istiyorum ben size. Bunlardan en yoğun olanı kongre gündemiydi. Biliyorsunuz parti tüzüğümüzde siyasi partiler kanuna göre de 3 yılda bir olağan kongreleri yapmamız gerekiyor. Bu 3 yıllık süre doldu. Kongre sürecimizde başlamış oldu. Genel merkezimiz MYK’ da bu takvimi netleştirdi. Bu takvime göre 3 Temmuz 2017’de delegelerin ilanıyla resmi kongre takvimi başlamış oldu. Bu ilçe başkanlıklarında gerekli ilanları, duyuruları parti üyelerimize mesaj yoluyla paylaştık. Bu takvime göre 30 Temmuz 2017 tarihinde ilk belde kongrelerimiz başlıyor. Ancak bizde 5 bin nüfus ve üzeri olan beldelerde kongre yapılıyor. Bizim beldelerimiz de 5 bin nüfus altı olduğu için herhangi bir kongre yapılmayacak. Atama usulüyle, genel merkezin takdiriyle devam edecek. Akabinde delege seçimleriyle birlikte 19 Ağustos 2017 tarihinde ilçe kongrelerimiz başlayacak Allah nasip ederse. Biliyorsunuz 8 tane ilçemiz var. Bu takvime göre bu 8 ilçemizde genel merkezin uygun gördüğü takvimde kongrelerimizi yapacağız. Akabinde de tabi bu süre 18 Kasım 2017’ye kadar devam edecek.”

“18 Kasım 2017’de de il kongreleri başlayacak"

Karabıyık, 18 Kasım 2017’de de il kongreleri başlayacağını belirterek, “Türkiye genelinde 81 ilin kongresi planlanacak. Genel merkezin uygun gördüğü takdirde 25 Şubat 2018’e kadar da il kongrelerimizi tamamlayıp 2019 seçimlerine güncellenmiş, daha enerjisi yüksek kadrolarla Allah nasip ederse devam edeceğiz. Kongre gündemi bu şekilde” dedi.

“FETÖ davalarına katılım göstereceğiz”

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenmiş il başkanları toplantısında 2’inci gündemin FETÖ davaları olduğunu belirtti. Karabıyık, “FETÖ davalarıyla ilgili de bunların ilk başladığı günden beri biliyorsunuz Bilecik’te 15 Temmuz’dan yaklaşık 1 hafta sonra ilk gözaltılar başladı. 15 Temmuz’dan beri yürüyen davaların aslında takipçisiydik. Bu davaların, ifadelerin, süreçlerin hepsinin takipçisiydik. Ama bu süreçten sonra da eğer program uygun olursa bu hafta başlayarak davalara müdahil de olacağız. FETÖ davalarına katılım göstereceğiz. Biliyorsunuz mahkemeler bir takım FETÖ’cülerin şovlarıyla geçiyor. Özellikle Ankara ve İstanbul’da ki duruşmalar. Bunlar sürekli birbirlerine umut aşılayarak, çözülmeyecekleri düşünerek bir militan ruhla ifadelerini manipüle etmeye devam ediyorlar. Ama çözülmeye başladılar. Allah nasip ederse devletimiz bunların tamamını deşifre edip, gerekli cezalandırmaları yapacaktır diye düşünüyoruz. Bizde bu süreçte Bilecik’te herhangi bir kalkışma olmamasına rağmen FETÖ’cülerin olduğu aşikar. FETÖ davalarıyla ilgili bizde AK Parti İl Başkanlığı olarak müdahil olacağız bu sürece. Takip ettikçe, oradan aldığımız izlenimleri sizinle yine dönem, dönem paylaşırız” dedi.

“15 Temmuz hain darbe girişimi bütün ülkeye yapılmış bir darbe girişimidir”

Karabıyık, son olarak 15 Temmuz gecesine değinerek, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları bugün Cumhurbaşkanlığı himayesinde saat 11.00’de şehitlik ziyaretiyle programımız başladı. Bizim burada en önemli gördüğümüz konu 15 Temmuz gecesi tutulacak olan nöbet. Biliyorsunuz, yatsı namazının akabinde il merkezinde Cumhuriyet Meydan’ında, ilçelerde de ilçelerin meydanlarında yatsı namazının akabinde 16 Temmuz sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutacağız. 15 Temmuz’u yad etmek adına. Biz orada bütün siyasi partilerimizle el, ele kol, kola bu meydana gitmek istiyoruz. Bütün siyasi partilerimizle de hep birlikte sabaha kadar bu nöbette bulunmak istiyoruz. Buradan da ben kendilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi bütün ülkeye yapılmış bir darbe girişimidir. Sadece AK Parti’ye değil, sadece MHP’ye değil, sadece CHP’ye değil topyekun ülkeye bir terör eylemi yapmışlardır. O yüzden 15 Temmuz demokrasi nöbetinde bütün siyasi partilerimizle bir arada olmak istiyoruz. İnşallah onlarda katılımı maksimum seviyede tutacaklardır diye düşünüyorum” dedi.