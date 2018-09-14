Bilecik'te alt yapıya destek

Bilecik'te bulunan bir benzin istasyonu tarafından Bilecikspor alt yapısına malzeme yardımı yapıldı.

Bilecik'te bir benzin istasyonu, Bilecikspor alt yapısına malzeme yardımı yaptı. Gerçekleşen yardım sonrası bir açıklama yapan benzin istasyonuna bağlı firmanın Saha Müdürü Yasin Perçin, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirterek, "Bugün Bilecik'in köklü spor takımlarından Bilecikspor alt yapısına malzeme yardımı yaptık. Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele ettiğini öğrendim. Bu takım bir ilin takımı ve hak ettiği yerde değil. Bilecik'te sanayi kuruluşları ve bizlerin destekleri ile bu takımı bir üst liglere çıkmasını ümit ediyorum" dedi.

"Yardımlarımız devam edecek"

Benzin istasyonun bağlı olduğu fabrikanın Üretim Müdürü Nevrettin Şenyayla ise Bilecikspor'a malzeme desteğinde bulundukları ve bu desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimize sahip çıkıp spora yönlendiren Bilecikspor yönetimine ve antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında yardımlarımız devam edecektir” dedi.

Öte yandan Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı, Bilecikspor A Takımı Antrenörü Ahmet Uzun ve Bilecikspor Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Düzgün desteklerinden dolayı Üretim Müdürü Nevrettin Şenyayla'ya teşekkür etti.