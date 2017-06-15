Bilecik’te amatör balıkçılar av yasağı kalkmasını bekliyor

Bilecik’in Pelitözü Mahallesinde yer alan Pelitözü Gölet’inde bu gece 23.59’de kalacak olan balık avı yasağı öncesi amatör balıkçılar çadırları kurarak, yasağın kalkma saatini bekliyorlar. Kimi amatör balıkçılar aileleri ile birlikte kurdukları çadırlarda saati beklerken, kimi balıkçılar ise; araçlarıyla gölet kenarına kamp kurmuş durumda. Amatör balıkçı Yalçın Sert, bu gece yasağın kalkacağı belirterek, “Pelitözü Gölet’inde yayın, turna ve sazan balığı bulunuyor. 15 Mart günü başlayan yasak bu akşam Allah’ın izniyle kalkıyor. Tüm amatör balıkçı kardeşlerime rastgele diliyorum” dedi.