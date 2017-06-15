Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2017 16:47

Bilecik’te amatör balıkçılar av yasağı kalkmasını bekliyor

Bilecik’te amatör balıkçılar bu gece 23:59’de kalkacak olan balık avı yasağı öncesi Pelitözü Gölet’inde adeta kamp kurdular.

Bilecik’te amatör balıkçılar av yasağı kalkmasını bekliyor

15 Haziran 2017 16:47


Bilecik’in Pelitözü Mahallesinde yer alan Pelitözü Gölet’inde bu gece 23.59’de kalacak olan balık avı yasağı öncesi amatör balıkçılar çadırları kurarak, yasağın kalkma saatini bekliyorlar. Kimi amatör balıkçılar aileleri ile birlikte kurdukları çadırlarda saati beklerken, kimi balıkçılar ise; araçlarıyla gölet kenarına kamp kurmuş durumda. Amatör balıkçı Yalçın Sert, bu gece yasağın kalkacağı belirterek, “Pelitözü Gölet’inde yayın, turna ve sazan balığı bulunuyor. 15 Mart günü başlayan yasak bu akşam Allah’ın izniyle kalkıyor. Tüm amatör balıkçı kardeşlerime rastgele diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!