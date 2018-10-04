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Bilecik'te Amatör Spor Haftası İl Tertip Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’te Amatör Spor Haftası İl Tertip Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te Amatör Spor Haftası İl Tertip Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya; Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, GSİM Şube Müdür Yılmaz Durmuş, Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi ve Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Raif Zileli, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakioğulları, İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Dr. Selman Abidin ve Bilecik Belediyesi'ni temsilen Eğitme İlker Çınar katıldı.


Amatör Spor Haftası ve kutlama programı ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 08-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin önemine değinerek, "Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkınlığına özendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca il spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakaların düzenlenmesi, sezon öncesi takımların sezona hazırlık performanslarını görmeleri, yeni bireylerin spora kazandırılması, haftanın anlam ve önemine ilişkin etkinlikler ile ilimizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasını da amaçlıyoruz" dedi.

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