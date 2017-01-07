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07 Ocak 2017 15:30

Bilecik’te Antrenör Değerlendirme Toplantısı

Bilecik’te Antrenör Değerlendirme Toplantısı

07 Ocak 2017 15:30

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 yılı Ocak ayı Antrenör Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, İl Müdürü Aslan Yıldız nezaretinde gerçekleştirildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı olarak görev yapan antrenörler katıldı. Toplantının gündem maddesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve 2017 yılının genel planlanması oldu. Gerçekleştirilen toplantıda İl Müdürü Yıldız, 2016 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, özellikle Anadolu Yıldızlar Ligi, Okul Sporları ve Federasyon faaliyetleri sporcu sayıları ve başarı durumları anlamında başarılı bir yıl olduğunu ifade etti. Antrenman denetimleri neticesinde antrenörlerin çalışmalarının çok verimli olduğunun görüldüğünü ifade eden Yıldız, tüm antrenörlere 2016 yılında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek 2017 yılı için başarılar diledi.



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