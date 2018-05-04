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04 Mayıs 2018 13:19

Bilecik’te arkeolojik sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Bilecik’te 1.

Bilecik’te arkeolojik sit alanında kaçak kazıya suçüstü

04 Mayıs 2018 13:19

derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bayırköy Beldesi mülki sınırları içerisinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı duyumunun alınması üzerine yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı. M.İ., M.Z., F.Y., B.A. ve O.A.’nın kazı yaparken suçüstü yakalandığı operasyonda 1 adet define arama detektörü, detektöre ait 60 adet pil ile 17 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.




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