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Bilecik'te asayiş ve trafik denetimleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce merkez Çakırpınar köyü yol ayrımında yapılan asayiş ve trafik uygularsında 14 kişiye 10 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kenttin çeşitli noktalarında sabah emniyet kemeri, akşam ise asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor. Dün gece merkez Çakırpınar yol ayrımında yapılan asayiş ve trafik uygularsında 14 kişiye 10 bin 65 lira ceza işlem uygulandı. Bu cezalardan 3 plakaya 'dur' ikazına uymamaktan, 2 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye fenni muayene eksikliğinden, 1 sürücüye sisi farı ile seyretme, 1 sürücüye aykırı ışık donanımından, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan olmaz üzere 14 kişiye 10 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

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