Bilecik’te asırlık gelenek yaşatılıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede doğup büyüyen çocuklar şeker toplamak için sıraya girdi. İlçede yaşayan orta yaş ve üzerine insanlar da, sıraya giren çocuklara şeker dağıttılar. İlçede, bir an önce çocuğunun büyüyüp şeker sırasına girmesini sabırsızlıkla bekleyen anne-babalar ise, şeker sırasına giren çocuklarında kendi çocukluklarını yaşadıklarını ve ayrı bir heyecan duyduklarını söylediler. Anne-babalar, bu güzel geleneğin uzun yıllar yaşaması temennisinde de bulundular. Bu yıl da Yenipazar Kaymakamı ve Belediye Başkanı halkın arasına girerek şekerlerini çocuklara dağıttı.

"Başka bir yörede yapıldığına tanık olmadım, duymadım"

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden asırlık gelenek hakkında bilgi vererek, "Bu bize ait olan asırlık geleneğin başka bir yörede yapıldığına tanık olmadım, duymadım. Her yeni doğum yapan gelinlerimiz, sabırsızlıkla çocuğunu bu heyecan dolu törene getirmeye can atar. Çocuklarımız da biraz büyüyüp bu sıraya girmekten utanmaya başlayınca, daha da büyüyüp şeker dağıtma sırasının kendisine gelmesini bekler. Böylelikle bu gelenek sürer gider. Büyük büyük dedelerimiz de bu sıralardan geçmişlerdir"dedi.