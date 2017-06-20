Bilecik’te bayram öncesi giyim pazarı doldu taştı

Bilecik’te her hafta pazartesi günü kurulan Kapalı Pazar’da faaliyet gösteren giyim tezgahları, bayramlık alacak vatandaşların uğrak yeri oldu. Çocuk kıyafetleri satan esnaflar, Ramazan Bayramı’nın neşesinin tezgahlarına da yansıdığını belirterek, "Bayramlık alma geleneği eskisi kadar kalmadı. Yine de talep oluyor tabi. Halkımız almak istiyor ama para yok maalesef. Yine de çarkımızı döndürüyoruz. Parçalarımız var pantolon, tişört, yelek gibi. Parçalarımız 10 liradan başlıyor 40 liraya kadar devam ediyor. Takımlarımız var 35 lira ile 50 lira arası değişiyor. Aileler ellerinden geldikçe bayramlarda çocuklarının yüzünü gülümsetmeye çalışıyor" dediler.