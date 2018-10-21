Bilecik'te bir kadın evinde ölü bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 127. Sokak'ta eşiyle birlikte yaşayan Hicaziye Güneş (63), evinde ölü bulundu. Eşi öğle namazından sonra eve döndüğünde Hicaziye Güneş'i hareketsiz yatarken görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş'in öldüğünü belirledi. Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.