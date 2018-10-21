İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilecik'te bir kadın evinde ölü bulundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 127. Sokak'ta eşiyle birlikte yaşayan Hicaziye Güneş (63), evinde ölü bulundu. Eşi öğle namazından sonra eve döndüğünde Hicaziye Güneş'i hareketsiz yatarken görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş'in öldüğünü belirledi. Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.