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05 Temmuz 2017 12:24

Bilecik’te bodrum katta çıkan yangın panik oluşturdu

Bilecik’te bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik’te bodrum katta çıkan yangın panik oluşturdu

05 Temmuz 2017 12:24


Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Kuyumcu Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Apartman sakinlerin dumanlar arasında kendilerini zor da olsa dışarı atarken, olay yerine tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depodaki malzemelerde maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan sokakta oturan sakinler, bir çocuğun torpil patlattığını gördüğünü söyleyerek, yangına onun sebep verebileceğini iddia etti.




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