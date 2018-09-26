Bilecik'te ''Bu Yolda Hep Birlikteyiz'' kampanyası başladı

Bilecik'te emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının azaltılması ve aşırı hız sebebi ile yapılan trafik kazalarının azaltılmasına yönelik ''Bu Yolda Hep Birlikteyiz'' kampanyası başladı.

Kampanyanın tanıtımı Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilirken, tanıtım törenine; Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, trafiğin çok yoğun olduğu zamanlarda tedbirler aldıklarını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması oldu. Birçok çalışması oldu aslında. Daha geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesinde ‘Kırmızı Düdük' kampanyamızı başlattık. Bütün bayramlarda trafiğin çok yoğun olduğu dönemlerde bir sürü tedbir almaya çalışıyoruz İç İşleri Bakanlığı olarak. Son olarak yine İç İşleri Bakanımızın talimatlarıyla son çalışmamız ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz' adlı çalışma. Bu çalışma talimat olarak İç İşleri Bakanlığı'ndan gelince biz de emniyet müdürümüzle, jandarma komutanımızla, milli eğitim müdürümüzle diğer ilgili arkadaşlarla oturduk ne yapalım diye düşündük. Bunun gerçekten hayatta olmasını sağlamak için ne yapmamız lazım. Öncelikle dedik ki biz kimleri ikna edersek, kimlerin aklına bunu sokarsak toplumda daha geniş etki oluştururuz dedik. Ana fikir olarak dedik ki biz burada hedef kitle olarak gençleri seçelim” dedi.

“Gençleri ikna ettiğimiz de iki şeyi başarmış oluruz”

Bu kampanyada farkındalık oluşturmak için gençleri seçtiklerini ifade eden Büyükakın, “Gençleri ikna ettiğimiz de iki şeyi başarmış oluruz. Birincisi onlar gelecekte sürücü olacaklar. Çok yakın zamanda lise öğrencilerimiz 3 yıldan 5 yıla kadar olan periyotta sürücü adayı. Ama bir 10 yıllık zaman diliminde bütün öğrencilerimiz neredeyse 11 sene sonra hepsi sürücü adayı. Kazaların yüzde 98'i insan davranışlarıyla ilgili dedik bizim bu davranışları değiştirmemiz lazım. Emniyetin, jandarmanın denetimleri, yolların düzeltilmesi, araçların daha güvenli hale getirilmesi tabi ki önemli ama esas önemli olan insan davranışları. Biz de insan davranışları üzerinde odaklanmak istedik. Bu yolda hep birlikteysek, bu yolda bize en güçlü desteği gençler verir diye düşündük. Hedefimiz, bu yolda hep birlikteyiz sloganına hayat buldurmaktır. Düşünceleri ve davranışları değiştirmektir. İnsanların düşünceleri değiştiğinde davranışları da değişecektir. Hatalı sürücüler kendi ailemiz de olsa uyaralım ve bildirelim. Bunun yanında sizlerden kampanyaya farkındalık oluşturacak projeler bekliyorum. Bu konuda yapılacak çalışmalarda başarılı olan okullarımızı ödüllendireceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Büyükakın'ın konuşmasının ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürü Cevdet Candan, emniyet kemeri araçta cep telefonu ile konuşma ve tehlikeli araç kullanımı konularında sunum yaptı.

Yapılan sunum sonrası etkinliğe katılan öğrencilere “Kırmızı Düdük” hediye edildi.