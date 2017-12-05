Bilecik’te cam işçileri eylem yaptı

Bilecik 2. Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Bilecik Cam-İş Madencilik çalışana 90 işçi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağında toplanarak "Sözleşme hakkımız engellenemez", "Sözleşme yapılsın, ücretler artsın" diye sloganlar atarak fabrika girişine kadar yürüdüler. Yürüyüşe Cam Keramik-İş Sendikası Genel Başkanı Birol Sarıkaş ve Genel Sekreter Ergin Ay’da katıldı.

Fabrika önünde bir açıklama yapan Cam Keramik-İş Sendikası Genel Başkanı Birol Sarıkaş, işçilerin birlik olduktan sonra neler yapabildiğini tarihin çok şahitlik ettiğini belirterek, "Bizler birliğimizi gösterebilirsek hakikatten dünyayı hepimiz için daha iyi yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Ama önce kendi evimizden, kendi fabrikalarımızdan başlayacağız. Önce Cam- İş Fabrikası’ndan başlayacağız. Arkadaşlar herkesin gözü bizde. Bizim kazanacağımız başarı, bütün Şişe-Cam işçisini ilgilendiriyor. Şimdi burada şöyle bir şey söylenebilir. Denebilir ki; işçiler burada sendikalıydı, niye siz girdiniz? Arkadaşlar; göstermelik sendikalara işçilerin tahammülü yok. Dört senedir sözleşme denerek oyalanan işçiler, kendi tercihlerini yaptılar. Buradan Şişe-Cam patronlarına sesleniyoruz. Sendika ayrımı yapmayın. Öncelikle biz bu işçileri dün tanıdık, siz 11 senedir çalışıyorsunuz. Bunlar kötü tercih yapmaz. Bunlar sizin üretiminizi sağlayan işçileriniz. Onların tercihlerine saygı duyun, onlarla masaya oturun. Masada her şey çözülebilir. Bizim üretimden gelen gücümüzü kullanmaya zorlamayın. İşveren çağrımıza bir cevap verdi bunu bekleyeceğiz. Ben biliyorum ki bu kararlılıkla biz kazanacağız" dedi.

"Buradaki mesele bir sendikal rekabet meselesi değildir"

Cam Keramik-İş Sendikası Genel Sekreter Ergin Ay ise; Şişe-Cam Grubu’na bağlı Bilecik Cam-İş Madencilik çalışana 90 işçinin dört yıldır sendikalaşma mücadelesi verdiğin söyledi. Emek mücadelesi veren ve bu yolda birçok arkadaşları işten çıkarıldığını anlatan Ay, sözlerine şöyle devam etti;

"Şişe-Cam Grubu’na bağlı Bilecik Cam-İş Madencilik işleri bu kavgayı artık Cam Keramik-İş Sendikası sürdürmeye karar vermiştir. Sendikamıza üye olan Bilecik Cam-İş Madencilik işçileri bundan sonra bu yolda asla yalnız yürümeyecektir. Başta sendikamız Cam Keramik İş ve bağlı olduğumuz konfederasyonumuz DİSK, tüm gücüyle Cam işçilerinin mücadelesini yanına olacaktır. Şişe-Cam işlerinin yaşadığı sıkıntıları ve mağduriyeti herkesin doğru okuması ve doğru anlaması gerekiyor. Meseleyi çarpıtmak isteyenler, suyu bulandırmak isteyenler mutlaka olacaktır. Buradaki mesele bir sendikal rekabet meselesi değildir. Başka bir sendikanın sürdürdüğü bir örgütlemeye yada mücadeleye başka bir sendikanın çomak sokması asla değildir. Burada yasa dışı hiçbir durum söz konusu değildir. Bir sendikaya üye olmak nasıl ana yasal bir haksa, işçilerin istediği zaman istifa edip başka bir sendikaya geçmesi de yine anayasal bir haktır. Hatta toplu bir sözleşme imzalanmış olsa dahi işçiler yetkili sendikadan istifa edip başka bir sendikaya üye olabilir ve sözleşmedeki haklardan faydalanabilir."

" Sendikalar işçi sınıfının birlik ve mücadele örgütleridir"

Ay sözlerine işçilerin haklarını savunmak için burada olduklarını söyleyerek devam etti. Ay, "Buradaki işçi kardeşlerimiz mücadeleden kaçan, topu mahkemelere atarak yapması gerekenleri yapmayan, işçilerden kopmuş bir anlayışa itiraz etmektedir. Kendi özgür iradeleriyle kendi yolunu kendi çizmek ve mücadele ederek haklarını almak istemektedir. Uzun yıllar düşük ücretle ağır şartlarda çalıştığı fabrikasında artık bir söz hakkı olsun istemektedir. İşçilerin bu kararına emekten yana herkesin sendika ayrımı yapmayan saygı duyması bu mücadelede yanlarında olması gerekir. Cam Keramik İş Sendikası olarak önceliğimiz örgütsüz işyeri ve işçi sınıfının birliğini çıkarlığını savunmaktır. Ancak sendikamız çatısı altında mücadele etmek isteyen işçiye bizimde oturup mahkemenin kararını bekleyin dememizi kimse beklememelidir. İşçiler sorunlarını mahkemelerin çözmesini bekleyecekse sendikalar ne iş yapacaktır. Sendikalar işçi sınıfının birlik ve mücadele örgütleridir. İşçiyi mağdur eden, uyuşmazlıkları mahkemelere havale eden bürokratik sendikacılık anlayışı ile mücadeleden yana sınıf sendikacılığı arasında seçim yapılmış ve cam işçileri sendikamız Cam Keramik İş’e yetkiyi vermiştir. Asıl olan yetkide işçinin verdiği bu yetkidir" diye konuştu.

"Sendikalaşmamıza öncülük yapan işçi arkadaşlarımızın işine son verildi"

İşçiler adına açıklama yapan İşyeri Baştemsilcisi Lütfi Karataş ise; Şişe-Cam Grubu’na bağlı Bilecik Cam-İş Madencilik işçilerinin 4 sene önce sendikalı olmaya karar verdiklerini söyledi. O dönem Kristal İş Sendikası’na üye olduklarını anlatan Karataş, sözlerine şöyle devam etti;

"Şişe-Cam’a bağlı fabrikaların genelinde Kristal İş Sendikası yetkili olduğu için, ham madde üretimi yapan bizim fabrikamızda da Kristal İş’e yetki verdik. Asgari ücret düzeyindeki ücretlerimizin düzeleceğini, diğer cam fabrikalarındaki ortalama ücretleri alabileceğimizi düşünüyorduk. Sendika tarafından bize verilen sözlerde bu şekildeydi. Ancak işverenimiz Şişe-Cam buraya sendikanın girmesini engellemek için hem iş kolumuza, hem de yetki için gerekli sayıya itiraz ederek işi yokuşa sürdü ve hukuki bir süreç başladı. Bununla da yetinmeyerek sendikalaşmamıza öncülük yapan işçi arkadaşlarımızın işine son verdiler. Tüm bu yaşananlar karşısında o zamanki sendikamız Kristal İş yöneticileri sanki yukarıda anlaşmışlar gibi hiçbir şey yapmadı. Biz işçilerin eylem yapalım gerekirse işi durduralım taleplerimize de kulak tıkadılar. Hukuki bir süreç başladı sonucunu beklememiz lazım diyerek biz işçileri yatıştırmaya ve oyalamaya çalıştılar. İşten atmalar devam ederken, onlarca arkadaşımız işten atılırken, mahkemelerde uzadıkça uzadı ve dört senedir devam eden mahkemeler bir dört sene daha devam edecek gibi görünüyor. Bu süreçte fabrikanın yolunu unutan sendikacılar ise bizlere sürekli yapacak bir şey olmadığını ve beklememiz gerektiğini söylediler. Bizim hukuka saygımız sonsuz, yasalara saygımız sonsuz ama artık beklemekten sıkıldık. Yapacak bir şey yok diyerek işçileri ortada bırakanlardan, fabrikanın yolunu unutanlardan sıkıldık. Çoğumuz bu fabrikada on yılını devirdiği halde asgari ücretle çalışmaktan sıkıldık. Borç içinde yüzmekten, ay sonunu zor getirmekten sıkıldık. Bize yasalardan bahsedenler tarafından sürekli yasadışı bir şekilde işten atılır mıyız kuşkusuyla yaşamaktan sıkıldık. Artık yeter diyoruz ve bugün itibariyle başka bir sürece giriyoruz."

"Mücadelemizi Cam Keramik İş Sendikasıyla yürüyeceğiz"

İşyeri Baştemsilcisi Lütfi Karataş, tüm çalışanların Kristal İş Sendikası’ndan istifa ettiklerini söyleyerek, "Cam Keramik İş Sendikası’na üye olduk. Bundan sonra hak verilmez anlayışıyla daha örgütlü ve daha mücadeleci bir yol çizeceğiz ve bu yolda Cam Keramik İş Sendikasıyla yürüyeceğiz. Artık tek bir arkadaşımızın dahi işten çıkartılmasını kabul etmeyeceğiz. Hak ettiğimizi almak için ne gerekiyorsa onu yapacak ve kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek yumruk olacak ve çalışma şartlarımızı iyileştirmek için işverenlerimizle görüşmelerimize başlayacağız. Bizler yaşadığımız sıkıntıların karşılıklı konuşarak masada çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunların çözüm yeri mahkemeler değil, ekmek teknemiz olan fabrikamızdır. Taleplerimiz oldukça makul taleplerdir. Ücretlerimizin iyileştirilmesini ve Şişecam’ın diğer fabrikalarındaki ücretlerle aynı seviyeye çekilmesini istiyoruz. Yaptığımız işler çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerdir. Bütün gün kanserojen tozları soluyoruz, işçinin sağlığına daha çok önem verilmesini ve daha düzenli çalışma şartları istiyoruz. Anayasal hakkımızı kullanarak seçtiğimiz sendikanın işverenimiz tarafından tanınmasını, işçilerin bu kararına saygı gösterilmesini ve tüm sorunların masada tatlıya bağlanmasını istiyoruz. Hakkımız olan sözleşmeyi yapmak ve artık huzurlu bir ortamda çalışmak istiyoruz. İsteklerimizin karşılanmaması durumunda her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı, gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı da buradan ilan ediyoruz. İş barışının yeniden sağlanması için işverenimizi sendikamız ve seçilen temsilcilerimizle görüşmelere başlamak için masaya çağıyoruz. Başta tüm Şişecam işçilerinden, sendikalardan ve kamuoyundan bu mücadelemizde bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bugün burada yanımızda duran ve destek olan tüm misafirlere ve basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz" dedi.