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08 Ocak 2017 13:48

Bilecik’te çatılarda biriken karlar tehlike arz ediyor

Bilecik’te çatılarda biriken karlar tehlike arz ediyor

08 Ocak 2017 13:48

Bilecik’te yağan yoğun kar sonrası çatılarda biriken kar kütleleri, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
Bilecik’te etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri temizlenmeye başlandı. Bazı vatandaşlar, kendi imkanları dahilinde küreklerle çatılarını temizlemeye çalıştı. Yoğun kar yağışı ve çatılarda oluşan kar kütleleri konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, çatılardan sarkan karların yoldan geçen insanların üstüne düşmesi halinde tehlikeli sonuçlar oluşturabileceğini bildirerek, “Vatandaşlarımız özellikle bu aylarda cadde ve sokaklarda yürürken çatı ve balkonlardan metrelerce uzanan kar yığınlarının üzerlerine düşme ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerekir. Kar nedeniyle çatılarda biriken karlar, zaman zaman kütleler halinde düşerek, yayalar için tehlike oluştururken, kimi zamanlarda da araçlarda maddi hasarlara neden olabiliyor. Çatılarda biriken karların düzenli aralıklarla temizlenmemesi halinde oluşabilecek aşırı yük, çatının çökmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden belirli bir program dahilinde özellikle sundurma alanlarının üzerinde yoğunlaşabilecek karların mutlaka temizlenmesi gerekmektedir” şeklinde açıklama yaptı.



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