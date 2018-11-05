Bilecik'te çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil kül oldu

Bilecik'te sabaha karşı meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev ile garajında bulunan bir otomobil kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Nasuhlar Köyü'nde ikamet eden 72 yaşındaki Mustafa Dönmez ait 2 katlı ahşap evin girişi katındaki garajda park halinde bulunan otomobil sabaha karşı 04:00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın eve sıçrarken, 2 katlı ahşap ev ve otomobil kısa sırada küle döndü. Yaşanan yangına Yenipazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçeye yakın diğer ilçe belediyeye ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Öte yandan yaşanan yangından sonra Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ile Bilecik İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel köye ziyaret ederek, evi ve otomobili kül olan Mustafa Dönmez geçmiş olsun dileklerini iletti.