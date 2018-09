Bilecik'te çocuklar Pony Midilli atları ile buluştu

Bilecik Belediyesi ile Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde Pelitözü Gölpar'ta gerçekleştirilen "Çocuklarımız Midilli Atları Pony'lerle Buluşuyor" etkinliğiyle çocuklar bir yandan at binmenin heyecanını yaşarken, diğer yandan hep birlikte boyama sayfalarında boyama yaptı.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen ve çocukların doğa ile buluşmasını sağlamak ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yapılan etkinlikte 12 yaş altı çocuklar gönüllerince eğlendi. Kulüp çalışanlarınca at binme eğitimi alan çocuklar, Midilli cinsi atlarla tanışma fırsatı buldu. Çocuklar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte, boyama gibi çeşitli oyun faaliyetleri de sunuldu. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, gerçekleştirilen aktiviteye katılarak çocukların sevincini paylaştı.Çocukları atlarla gezdiren Nihat Can, boyama yapan çocuklarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

"Amacımız çocuklarımız doğa ile buluşturmak hayvan sevgisini kazandırmaktır"

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; şunları söyledi:

‘'Bizler her zaman dediğimiz gibi çocuklarımız ve gençlerimizi çok seviyoruz ve onlara güzel hizmetler sunmaya gayret gösteriyoruz. Çocukları doğa içinde spora katmayı ve sportif faaliyetlere yöneltmeyi istiyoruz. Türkiye Jokey Kulübü ile yapılan görüşmeler neticesinde 12 yaş altı çocuklarımıza etkinlik kapsamında Midilli atlarımızla etkinlik yapmak istedik. Amacımız çocuklarımıza hem hayvan sevgisi aşılamak hem de onları değişik bir etkinlikle buluşturmaktı. Etkinliğe ilgi gösteren çocuklara ve ailelere teşekkür ediyorum."

"Çocuklarımızı böyle güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz"

Bilecik Belediyesi olarak çocuklar ve gençler için güzel etkinlikler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can; Belediyemiz ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğinde hazırlanan çalışma ile Bilecikli çocuklarımıza okul öncesi hediyesi niteliğinde iki gün boyunca Pony atları ile Pelitözü Gölpark'ta güzel bir etkinlik sunduk. Cumartesi ve Pazar günü devam eden etkinlikte çocuklarımız can dostlarımız olan atları yakında görme ve sevme imkanı buldu. Ayrıca birlikte paylaşarak öğrenmeyi ve boyama sayfalarında boyama etkinliği yaptılar. Amacımız çocuklarımızın biraz doğa ile baş başa olmaları, biraz internet ve telefondan uzak olmaları ve hayvan severlik duygularını pekiştirmektir. Başta dezavantajlı gruptaki çocuklarımız olmak üzere 12 yaş altı çocuklar; Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte keyifli anlar yaşadılar. Bizler de onların gülümsemesinden dolayı büyük mutluluk yaşadık. İnşallah çocuklarımız için daha güzel hizmetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz'' dedi.

Veliler ve çocuklar da gerçekleştirilen etkinlikten duydukları sevinç ve mutluluğu ifade ederek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.