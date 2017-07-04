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04 Temmuz 2017 10:38

Bilecik’te dolmuş ve otobüslerde klima denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik Belediyesi Şehir İçi Minibüs Yönetmeliği kapsamında şehir merkezinde hizmet veren halk dolmuşlarında klima denetimi yapıldı.

Bilecik’te dolmuş ve otobüslerde klima denetimi

04 Temmuz 2017 10:38


Yaz aylarının gelmesiyle özellikle toplu taşıma araçlarında vatandaşların rahat bir ulaşım yapmaları amacıyla klima denetimi yapıldı. Klima açmayan şoförlere çeşitli uyarıların yapıldığı denetimlerde, artan sıcak havalar ve gelen şikayetler değerlendirildi. Kliması çalışmayan otobüslere eksikliklerin tamamlanması için süre veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda otobüslerin genel temizliği ve sigara içilmemesi gibi konularda çeşitli uyarılarda bulundu.


Öte yandan, vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşıma sahip olması için gerçekleştirilen denetimlerin, belirli zaman dilimlerinde tekrar yapılacağı bildirildi.




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