Bilecik’te eğitime katılmayan il hakemine maç yazıldı

Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı Sedat Kara, Hakem Atama Sorumlusu Barış Yavaş, Gözlemci Atama Sorumlusu Fatih Dündoğdu ve Mentör Sorumlusu Bahadır Açıkgöz öncülüğünde her ayın ilk haftasında Bilecik Gençlik Merkezinde toplanan bölgesel ve il hakemleri ile birlikte gözlemcilere MHK’nin talimatları ve kuralları hakkında eğitimler veriliyor. Şubat ayının ilk haftasında yapılan toplantıda MHK’nin ligler başlamadan önce “Eğitime tüm klasman, il ve aday hakemleri ve tüm klasman ve il gözlemcileri katılımı zorunlu olup, eğitime katılmayanlara bir sonraki eğitime kadar talimat gereği görev verilemeyecektir. Bilgilerinize tebliğ olunur” yazısını göndermesine rağmen toplantıya İl Hakemi Mehmet Karagöz şubat ayı toplantısına yurt dışında olduğu gerekçesiyle katılmadığı görüldü. Mehmet Karagöz bu toplantıdan sonra 18 Şubat günü Osmaneli Sentetik Sahada oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor- Yeşilyurt Spor maçı ile 25 Şubat günün Vezirhan Çim Saha’da oynanan Vezirhanspor - Osmaneli Gençlerbirliği maçına orta hakem olarak atandı. Bu atamalar sonrası Bilecik’te İHK’nun MHK’nin talimatlarına uymadığı belirtildi.

Öte yandan 1308 Osmaneli Belediyespor - Yeşilyurt Spor maçının gözlemciliğini Gözlemci Atama Sorumlusu Fatih Dündoğdu, Vezirhanspor - Osmaneli Gençlerbirliği gözlemciliğini ise; Mentör Sorumlusu Bahadır Açıkgöz tarafından yapıldı.