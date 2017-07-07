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07 Temmuz 2017 13:26

Bilecik’te el konulan av tüfekleri ihaleyle satılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.

Bilecik’te el konulan av tüfekleri ihaleyle satılacak

07 Temmuz 2017 13:26

Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli zamanlarda yapılan denetimlerde kaçak avcılık yaparken yakalanan şahısların el konulan tüfekleri, 9 Ağustos 2017 tarihinde ihale ile satılacak.


4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kabahatin konusunu oluşturması nedeniyle el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 27 adet av tüfeğinin, Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğünce oluşturulan komisyon önünde ihalesi yapılacak. Açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalede, el konulan av tüfeklerinin her biri başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak, katılımcılar istediği fiyatı verebilecek ve en yüksek fiyatı veren katılımcı ihaleyi kazanmış sayılacak. İhalede yer alan tüfekler ile ilgi bilgiler ve katılım şartları www.bilecik.ormansu.gov.tr internet adresinde yer alacak, ayrıca tüfekleri görmek isteyenler için DKMP Bilecik Şube Müdürlüğü binasında tüfekler sergilenecek.


Öte yandan, ihaleye katılacak kişilerden Emniyet Müdürlüğünden alınacak olan “Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi” isteneceği belirtildi.




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