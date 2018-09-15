Bilecik'te Emniyetten motosiklet uygulaması

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde standart dışı plaka takan, plakasız ve eksik evraklı motosikletler polisler tarafından toplanarak trafikten men edildi.

Osmaneli'nin farklı cadde ve sokaklarını gezen ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri; standart dışı plakalı, plakasız, tescili olmayan ve eksik evraklı motosikletleri trafikten men etti. İlçe genelinde gürültü kirliliği, trafik kazaları ve vatandaşlara verilen rahatsızlığın önüne geçilebilmesi için kurallara uymayan motosikletlerin polis ekiplerince toplanmaya başladığını belirten İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan, "İlçe genelinde defalarca uyarılarda bulunduk. Ancak bu uyarılarımıza rağmen motosiklet sürücüleri dikkat etmiyorlar. Bu yüzden motosikletleri, şehrin değişik noktalarında toplamaya başladık. Bu gece yapılan motosiklet uygulamasında 32 motosiklet sorgulandı plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanıcılarına ve halkın huzurunu bozacak şekilde motosiklet kullanan 15 sürücüye toplamda 18 bin 612 TL ceza uygulanmış, 4 motor trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir" dedi

Osmaneli İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin yaptığı motosiklet uygulamasına vatandaşlar da destek verdi. Egzoz sesinden rahatsız olan vatandaşların 155 Polis Hattını arayarak sık sık şikayette bulunduğu öğrenildi.