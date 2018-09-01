Bilecik’te Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günleri başladı

1-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günleri ile Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi renkli ve güzel aktiviteler ile kutlanacak. Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarını yerinde inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, etkinlikle alakalı yaptığı açıklamada, “Daha önceleri bir pazar kurulmuştu Bilecik’te. Tabi buna Bilecik esnafının bir rahatsızlığı oluştu. Tabi o zamanlar düşüncemiz yine vatandaşımızı değişik ürünleri, değişik illeriyle tanıtmaktı, göstermekti. Fakat esnafımız biz bu işe sahip çıkabiliriz diye bir düşüncesi oluştu. Biz de esnaf oda başkanlarımızla sohbetimizde değerlendirmemizde dedik ki şöyle yapalım. Biz bunu kapattıktan sonra tekrardan Bilecik esnafı ile birlikte kurgulayalım. Amacımız hem Bilecik esnafımızın kazanması hem de halkımızın bütünleşmesi, aynı zamanda da temel düşüncemiz eski günlerdeki gibi panayır günlerini, festivale çevirmek halkımızla buluşturmak düşüncesiyle böyle bir organizasyon düşündük. Tabi ki esnaflarımız sağ olsun oda başkanlarımızla ben özellikle teşekkür ediyorum. Hem yiyecek hem giyecek ziraat odası başkanlarımıza sahip çıktılar. Tabi esnafımız teveccüh gösterdi. Bütün stantlar doldu hatta daha fazla talep var. İnşallah bunu ilerde daha da büyüterek yapacağız. Tabi aynı zamanda çocuklarımıza bir eğlence standımız olacak 6 gün boyunca. Akşamları konserlerimiz olacak. Halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde bütünleşerek bir festivali yapmak istedik ve yapacağız inşallah. Ben buradan tüm Bilecik halkımızı davet ediyorum. Bu festivale sahip çıkmalarını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. Burada bir konunun da altını çizmek istiyorum. Burada bu alışveriş günlerinde dolar değil Tük lirası geçerli diye de bir pankartımız var. Buradaki temel düşüncemiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımıza, Türkiye’mize söylemiş olduğu dolar üzerinden değil TL üzerinden satışlarınızı yapın demesi üzerine biz esnafımızla böyle bir düşünceye girdik. Şu anda esnafımız da buna sahip çıktı. Halkımız da inşallah sahip çıkar diyorum” dedi.

“Bilecik halkının Bilecik esnafına sahip çıkmasını rica ediyorum”

Bilecik Giyim Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ise ilk defa böyle bir festival havasında bir şey gerçekleştireceklerini belirterek, “İlk defa böyle bir festival havasında bir şey gerçekleştireceğiz inşallah. Sağ olsun belediye başkanımız Nihat bey buna öncülük etti. Biz de esnaf odaları olarak destek verdik. Bugün itibariyle statlarımızın hepsi dolu durumda. Hatta talebi karşılayamaz durumdayız. İnşallah seneye daha büyük bir organizasyon yaparız. Ben Bilecik halkının Bilecik esnafına sahip çıkıp gelip burada alışveriş yapıp, en azından burada Bilecik’in kurtuluş festivallerine katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Bizim çocukluk dönemlerimizde bu çok olurdu Bilecik kurtuluş festivalleri. Biz bunu yeniden canlandırma adına yaptığımız bir şeydi. İnşallah Bilecik halkı bundan mutlu olur. Biz de hep birlikte burada başarılı bir şekilde festival gerçekleştirmiş oluruz” ifadelerine yer verdi.