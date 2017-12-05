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05 Aralık 2017 10:15

Bilecik’te FETÖ soruşturması kapsamında 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Bilecik’te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk 17 kişinin 3’ü tutuklandı.

Bilecik’te FETÖ soruşturması kapsamında 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

05 Aralık 2017 10:15


Bilecik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY kapsamında Bilecik merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına almıştı. Şüpheliler 2’si bayan 7 kişi, dün İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden Hakan Y., Sinan K., Havva B. ve Kübra Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 3 kişinin ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.


Öte yandan gözaltına alınan 15 kişiden 8’si daha önceden adliyeye sevk edilmiş ve bu şüphelilerden 6’si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 kişi tutuklanmıştı.




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