Bilecik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY kapsamında Bilecik merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına almıştı. Şüpheliler 2’si bayan 7 kişi, dün İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden Hakan Y., Sinan K., Havva B. ve Kübra Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğer 3 kişinin ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Öte yandan gözaltına alınan 15 kişiden 8’si daha önceden adliyeye sevk edilmiş ve bu şüphelilerden 6’si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 kişi tutuklanmıştı.