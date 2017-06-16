Bilecik’te FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 komiser tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bağlı ekipler, sabah saatlerinde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Bilecik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 1’i 4’üncü sınıf emniyet müdürü, ikisi komiser, 1’i memuru olmak üzere 4 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisinin İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgunun ardından Bilecik Adliye Sarayın getirildi. Şüphelilerin savcıya verdiği ifadeler sonrası mahkemeye sevk edilirken, 2 komiser tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise; adli kontrol şartıyla serbest kaldı.