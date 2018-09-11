Bilecik'te fiyat etiketi ve haksız zama yer yok

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren "Ticari Reklam” ve “Haksız Ticari” denetimleri Bilecik'te de sürüyor.

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki iş yerlerinde denetimler yapıldı. Denetimler hakkında açıklamada bulunan Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, ”Son dönemde ülkemizde döviz kurundaki dalgalanmaları fırsata dönüştürmek isteyen, maliyetleri etkilenmediği halde etkileniyormuş gibi davranan, tüketiciye sunulan mal ve hizmetlerin satış fiyatlarında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan firmalar ve iş yerlerine Ticaret Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de denetimler başlatılmıştır. Bu kapsamda, bakanlık makamının 31 Ağustos 2018 tarihli oluruna istinaden, Bilecik Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında Kanun kapsamında, ilimizde ekiplerimizle denetimlere başladık. Tüketicilerimizin, piyasa şartları dışında davranan art niyetli firmalar ve iş yerleri tarafından mağdur edilmesine izin verilmemesi için saha denetimlerimiz devam edecektir” dedi.