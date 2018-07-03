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03 Temmuz 2018 13:20

Bilecik’te göletlere 53 bin sazan yavrusu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Bilecik’te bulunan göletlere 53 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

Bilecik’te göletlere 53 bin sazan yavrusu

03 Temmuz 2018 13:20


Konuyla alakalı açıklamada bulunan Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Bu çerçevede ilimizin ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir beslenme kaynağı olan ve sportif amaçlı balıkçıların gözdesi olan balıklardan bugün itibariyle 5 göletimize 53 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Böylece ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında son 3 yılda 26 göletimize 220 bin 500 adet sazan balığı yavrusu bırakılmış oldu. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkan tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Balık populasyonunun devamının sağlanmasında amatör balıkçıların zaman yasağı döneminde avcılıktan kaçınmaları ve amatör avcılık kurallarına uymaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca günlük limit ve adet miktarlarına dikkat etmeyen amatör balıkçılarımıza idari para cezası uygulandığı bilinmelidir” dedi.




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