Bilecik'te Hafriyat Sahası ve Geri Dönüşüm Tesisi faaliyete girdi

Bilecik Belediyesi ile kamu kurumlarının işbirliğinde hazırlanan projeyle hafriyat sahası ve geri deri dönüşüm tesisi oluşturulurken, tesis Bilecik'in ilk ruhsatlı Hafriyat Sahası ve Geri Dönüşüm Tesisi olma özelliği taşıyor.

Bilecik merkez Gülümbe köyü Karçal mevkinde bulunan alanda hizmet vermeye başlayan Hafriyat Sahası ve Geri Dönüşüm Tesisinde kenttin mücavir alanları içinde oluşan inşaat atıkları, moloz ve çevreye zarar veren atıkların yeni kurulan hafriyat sahasında geri dönüşecek. Bilecik Belediyesi ile kamu kurumlarının işbirliğinde hazırlanan projesi kapsamında hazırlanan tesisin işletmeciliğini yapan Cihan Cevher tesis hakkında bilgi vererek, "Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma ile ilimizdeki sanayi kuruluşları, devlet daireleri, kurumlar ve inşaat firmalarının atıkları, kurulan tesiste işlenerek, hem çevremiz korunacak hem de ekonomiye katkı sağlanacak. Kurulan tesis ile Yol malzemesi, dolgu malzemesi, beton malzemesi gibi atıklar işleme tabi tutularak çakıl taşı olarak kullanıma sunulacak. Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince kurulan tesis ile Bilecik'te hafriyat atıkları doğaya zararsız hale getirilmekle birlikte geri dönüşüme tabi tutularak ülke ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

Öte yandan Cevher, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince Bilecik il sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevresel ve görsel kirliliğin önlenebilmesi için gerçekleştirilen çalışma ileri ki dönemlerde örnek bir proje olarak gösterilmesi hedeflendiğini sözlerine ekledi.