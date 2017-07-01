Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ve Hayvanları Koruma Kanunundaki değişikliği protestosu için bir araya gelen bir grup hayvansever, tasarının TBMM’de kabul edilmemesini istedi.

Tüm Hayvan Hakları Savunucuları adına açıklama yapan Bilecik Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Başkanı Sühendan Senger, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması için Orman Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan, özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısının katliamlara sebep olmadan çekilmesini ve yeniden hazırlanması gerektiğini belirtti.

“İstanbul ‘da bile yaşanan en büyük sorunlardan birisi ilçelerin birbirlerine köpekleri atmalarıdır”

Senger, bu tasarının uygulamada getireceği bir diğer sakıncanın, birbirlerine gizlice kedi ve köpek atan belediyelerin tasarının verdiği imkan ile ilçe dışına ve başka şehirlere hayvanları atmayı daha da hızlandıracaklarını ifade ederek, ”İstanbul gibi bir metropolde bile bugün yaşanan en büyük sorunlardan birisi ilçelerin birbirlerine köpekleri atmalarıdır. Tasarının 3’üncü maddesinde “Bakım evlerinde sahiplendirilemeyen hayvanlar, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır” hükmü ile hayvanlar dar gelirli ve fakir insanların oturduğu kenar mahallelere ve şehir dışlarına atılacak, oralarda hayvan sayısı artınca, vatandaş ve zaten öldürmeye hazır olan belediyeler tarafından zehirleme ve katliamlar başlayacaktır. Tasarı madde 5 ile kanunun 10’uncu maddesi “Ev hayvanı satış yerlerinde ev hayvanı bulundurulamaz ancak bu yerlerde hayvan üretim çiftlikleri ve bakım evlerindeki hayvanların satışı yapılabilir” şeklinde değiştirilmiştir. Pet shoplarda ev hayvanı bulundurulamaz derken, üretim çiftlikleri ve belediye bakım evlerinde bulunan sahipsiz hayvanların katalogdan satışı yapılabilir hükmü getirilmiştir. Sahipsiz hayvanlar üzerinde deneye yapılamayacağı için barınaklardaki sahipsiz hayvanların satış adı altında sahipli konuma getirilip, işkence deneylere yollanmasının önü açılmıştır” şeklinde konuştu.