Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci başkanlığında Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, 2016 yılında hayvanların korunması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirilerek, Sühendan Senger ve Berrin Demirci yerel hayvan koruma görevlisi olarak seçildi. Vali Yardımcısı Kahveci, Bilecik’teki hayvanların korunmasıyla ilgili tespit edilen sorunlar, sorunlara yönelik çalışmalar, yıllık plan ve projeler ile yıllık hedefleri içeren raporların hazırlanmasına karar verildiğini belirterek, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı için tüm kurumların işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu ve 2017 yılında da bakıma ihtiyacı olan hayvanlar için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.