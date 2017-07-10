Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 10:56

Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Bilecik Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci Başkanlığında yapıldı.

Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

10 Temmuz 2017 10:56


Bilecik Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklık artışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların susuz ve aç kalmamaları amacıyla belediye ve hayvanseverler tarafından alınabilecek önlemlerle ile denetim elemanlarının eğitim çalışmaları değerlendirildi. Vali Yardımcısı Kahveci, aşırı sıcaklarda sokaklarda yaşayan hayvanlara su ve yiyecek bırakılmasının önemine dikkat çekerek, yaşam haklarına saygı gösterilmesi ve sevgiyle yaklaşılması gerektiğini belirtti.


Toplantıda, mevcut su kaynaklarının hayvan ve insan sağlığını tehlikeye sokmayacak ilaçlarla temizliği hususunda belediye başkanlıklarının bilgilendirildiğini ifade eden Vali Yardımcısı Kahveci, ’’Sokak hayvanlarının susuz kalmamaları amacıyla belediyeler tarafından çeşme ve havuz gibi su odakları oluşturulacak. İl Müftülüğünce, vatandaşların mahallelerindeki sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamalarının hayvanların refahına katkı sağlayacağı konusu vaaz programlarına alınacak. Çocuklara verilecek temel din eğitimi kurslarında hayvan sevgisi şuuru oluşturulması ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için su ve yiyeceğe ihtiyaç duydukları konular anlatılacak’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!