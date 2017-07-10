Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı

Bilecik Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklık artışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların susuz ve aç kalmamaları amacıyla belediye ve hayvanseverler tarafından alınabilecek önlemlerle ile denetim elemanlarının eğitim çalışmaları değerlendirildi. Vali Yardımcısı Kahveci, aşırı sıcaklarda sokaklarda yaşayan hayvanlara su ve yiyecek bırakılmasının önemine dikkat çekerek, yaşam haklarına saygı gösterilmesi ve sevgiyle yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda, mevcut su kaynaklarının hayvan ve insan sağlığını tehlikeye sokmayacak ilaçlarla temizliği hususunda belediye başkanlıklarının bilgilendirildiğini ifade eden Vali Yardımcısı Kahveci, ’’Sokak hayvanlarının susuz kalmamaları amacıyla belediyeler tarafından çeşme ve havuz gibi su odakları oluşturulacak. İl Müftülüğünce, vatandaşların mahallelerindeki sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamalarının hayvanların refahına katkı sağlayacağı konusu vaaz programlarına alınacak. Çocuklara verilecek temel din eğitimi kurslarında hayvan sevgisi şuuru oluşturulması ve hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için su ve yiyeceğe ihtiyaç duydukları konular anlatılacak’’ dedi.