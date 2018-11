Bilecik'te her cadde ve sokağa "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazısı yazılacak

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve tedavide erken teşhisin önemini vurgulama adına hazırlanan çalışma ile şehrin birçok noktasında bulunan kurum ve kuruluş binaları ile belirlenen alanlarda "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazıları yazılacak.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önüne "Erken Teşhis Hayat Kurtarır'' logosunu boyayan Belediye Başkanı Nihat Can ve Sağlık İl Müdürü Keskin, program hakkında bilgi verdi. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam ve erken teşhisin önemine değinerek, “Belediyemiz ve Sağlık İl Müdürlüğümüz işbirliğinde kanserle mücadelede erken teşhisin önemini vurgulama ve bu anlamda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla Kültür ve Kongre Merkezimiz önünde ‘'Erken Teşhis Hayat Kurtarır'' logosunu boyadık. Sağlık Müdürümüz Dr. Serkan Kadir Keskin ve çalışanlarına böyle anlamlı bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bizler de her zaman vatandaşımızın yararına olan çalışmaların yanında yer almaya hazırız ve Sağlık İl Müdürlüğümüzün bu tür çalışmalarına gerekli katkıyı veriyoruz. Bu anlamda ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır' sloganını bugün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önüne yazdığımız gibi şehrimizin birçok noktasındaki cadde, sokak, kurum ve kuruluşlarımızın önüne yazacağız" dedi.

“Muayene olmaktan korkmayın, kanserin farkına geç varmaktan korkun”

Bilecik Sağlık İl Müdürü Dr. Serkan Kadir Keskin ise, proje hakkında verdiği bilgide, “Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık rastlana kanser olup hemen, hemen 8-10 kadından birinde karşımıza çıkmakta ve nadir de olsa erkeklerde de görülebilmektedir. Ancak memedeki her 10 kitleden 8'i iyi huyludur, yani kanser değildir. Bu kadar sık görülmesi ve erken tedaviyle yaşamı uzatmanın mümkün olması nedeniyle tarama programları başlatılmış, ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilmiştir. Öncelikle meme kanserini süt kanalları ve süt bezlerini döşeyen hücrelerin anormal ve kontrolsüz çoğalması olarak tanımlaya biliriz. Meme kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de yaş, genetik mutasyonlar, beslenme, sigara, alkol alışkanlığı, obezite olmakla birlikte en çok göze çarpan neden olarak östrojen dediğimiz kadınlık hormonuna maruz kalma süresinin uzun olmasını sayabiliriz. İlimizde birinci basamakta Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğünde olmak üzere 2 adet kurumumuzda mamografi çekilmekte olup, 1 Ocak 2018 tarihinden bu yana 2 bin 88 kişi taranmış, 86 kişi ikinci basamağa sevk edilerek, 5 kişiye meme kanseri tanısı konulmuş ve tedavisi sürmektedir. Kanserden korunmak için önerilerimiz; sigara ve alkolden uzak durmak, kilo vermek, kendi kendilerini muayene etmeyi öğrenmeleri ve özellikle 40 yaşından sonra 2 yılda bir kez tarama için KETEM'e başvurmalarıdır. Muayene olmaktan korkmayın, kanserin farkına geç varmaktan korkun ve ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır' diyoruz” ifadelerine yer verdi.