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16 Eylül 2017 11:41

Bilecik’te ’Huzur ve Asayiş’ uygulaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yapılan ’Huzur ve Asayiş’ uygulamasında 1 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Bilecik’te ’Huzur ve Asayiş’ uygulaması

16 Eylül 2017 11:41


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bilecik kent merkezinde çeşitli noktalarda yapılan ’Huzur ve Asayiş’ uygulamasında 1 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. Yapılan ’Huzur ve Asayiş’ uygulamasının ilk etabında 46 araç 115 şahıs Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminden kontrol edilirken 1 araca 34’üncü madde olan ’Araçların muayene süresini geçirmek’ suçundan 95 TL cezai işlem uygulandı. Bu uygulamada ise; bir kişiye 1 kişiye uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı. ’Huzur ve Asayiş’ uygulamasının ikinci etabında ise; 17 umuma açık yer denetimi yapıldı. Bu denetimde herhangi bir Suç unsuruna rastlanmadı.




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