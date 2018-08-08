Bilecik’te iki grubun kavgası karakolda bitti

Olay, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Gülistan Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, bir su firmasına ait hafif ticari araç, beyaz eşya mağazası önünde kaldırıma park edildi. Bu esnada beyaz eşya mağazası çalışanı ile su satıcısı arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında taraflar ayrıldı. Ardından durumun su firması çalışanı tarafından iş yeri sahibine anlatılması üzerine taraflar Teyfikbey Caddesi üzerinde bir daha karşı karşıya geldi. Yaşanan sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın çabaları kavgayı ayırmaya yetmeyince duruma polis el attı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken su firmasından 2, beyaz eşya firmasından 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Tarafların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.