Bilecik'te inanılmaz hakem hatası

Amatör Lig'de oynanan Söğütspor-1299 Bilecik maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gereken Söğütspor'lu oyuncu Sinan Sancar, iddialara göre 5 dakika daha oyunda kaldı ve bu süre zarfından 2 tane gol pozisyona girdi.

Amatör Lig'de Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan Söğütspor-1299 Bilecik maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın orta hakemi Bozüyük bölgesinden Mehmet Karagöz, mücadelenin ilk yarısında bir pozisyon sonrası Söğütspor'un 14 numaralı futbolcusu Sinan Sancar'a sarı kart gösterdi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında da iddialara göre aynı oyuncu 78. dakikada bir sarı kart daha gördü. Ancak hakem Mehmet Karagöz, kurallara göre kırmızı kart görmesi gereken Sancar'ı ihraç etmedi. Söz konusu olaydan 5 dakika sonra tribünde oturan rakip takım başkanı ve kadroda olmayan oyuncular, 1299 Bilecik Antrenörü Fatih Savak'ı konu hakkında uyardılar. Bu uyarı sonrası Savak'ın maçın yan hakemine itiraz etmesi sonucu Sinan Sancar kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Zafer Subaşıoğlu: "Oyuncumuz 5 dakikadan fazla oyunda kaldı"

Maç sonunda oyuncusunun 78. dakikada ikinci sarı kartı gördüğünü ancak buna rağmen hakemin ihraç kararı vermediğini anlatan Söğütspor Başkanı Zafer Subaşıoğlu, "Maçın ilk yarısında sarı kartı olan 14 numaralı futbolcumuz Sinan Sancar, ikinci yarınının 78. dakikasında hakeme itirazdan ikinci sarı kartı gördü ve hakem kırmızı kartı vermeyerek oyunu devam ettirdi. 83. dakikada 1229 Bilecik Kulübü antrenörüne tribünden gelen uyarı ile hakeme itiraz ederek oyuncumuzun ikinci sarı kart olduğunu hakem Mehmet Karagöze söyledi ve o dakikadan sonra hatasını fark eden orta hakem, oyuncumuza kırmızı kartını vererek takımımız 10 kişi kaldı" dedi.

"Hakem rapora 90+5. dakika oldu diye rapor etmiş"

Maç sonunda itiraz için Bilecik Futbol İl Temsilciliğine geldiklerini anlatan Subaşıoğlu, "Maç sonrası itirazımızı yapmak üzere il temsilcimize müracaatımızı yapmak üzere gittiğimizde yazılan hakem raporunda olayın 90+5. dakikada olduğunun rapor edildiğini gördük. Aynı raporun gözlemci tarafından da tutulduğunu öğrendik. Ankara Disiplin Kurulu ile görüşmemizde ikinci sarı karttan itibaren maçın tekrar oynatılacağı bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

"Gözlemci hakemini kurtarmak için rapor tutmuş"

Söğütspor Başkanı Zafer Subaşıoğlu, son olarak gözlemcinin de hakem hatasına dahil olduğunu anlatarak, "Gözlemci, hakemlerimizi kurtarmak adına kendisi de olayın 90+5'te olduğunu rapor etmişlerdir. Bizim amacımız kağıt üzerinde maç kazanmak değil. Öyle bir amacımız olmuş olsaydı ilk hafta Bilecikspor'u 3-0 hükmen mağlup etmiştik. Biz bu sene takımımıza yatırımlar yaptık, transferler gerçekleştirdik. Bizim bir hedefimiz var, ilçemiz yıllar sonra tribünleri doldurmaya başladı. Hakemlerimizden daha dikkatli ve doğru olanları yapmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Topçu: "Olay 90+5'de olmadı"

1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu ise olayın hakemlerin rapor ettiği gibi 90+5. dakikada olmadığı anlatarak, "Ben tribünde maçı seyrediyordum. Olay 80 ile 90. dakikalar arasında oldu. Maçın orta hakemi daha uzatma göstermemişti. Biz tribünden antrenörümüz Fatih Savak'ı uyardık. O da hakemi uyararak futbolcunun kırmızı kart görmesini sağladı. Hakemlerimizi biraz daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.