Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet eden ve 21 Mayıs günü İYİ Parti Genel Merkezi’nin Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği listede Bilecik’ten İYİ Parti 2’nci sıra milletvekili adayı gösterilen Batuhan Atalay şok bir kararla adaylıktan seçildiği açıkladı. Atalay, ideolojisine bağlı kalmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Atalay, "Beraber yola çıktığım gönül dostlarım, abilerim, ablalarım, ideolojim gereği listede kadınları ve gençleri görmeyi umuyordum. Milletvekili adayı olarak gösterilmemden onur ve gurur duydum. Samimi olmak gerekirse sıramdan memnunum. Sıralama önemli değil fakat bir kadınla yola çıkmak isterdim. Genel merkezimizin takdiri bu yönde oldu. Tabii ki ben partimiz ve genel başkanımız adına çalışmaya devam edeceğim. Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız ve Allah’ın izniyle Bilecik’ten en az bir vekil göndereceğiz. Ben ise ideolojim gereği kadınları ve gençleri savunmaya devam edeceğim. İdeolojime bağlı kalmak benim için çok önemli bu nedenle 27’nci dönem milletvekilliği adaylığından çekilme kararı aldım. Partim adına ve inançlarım uğrunda çalışmayı sürdüreceğim” dedi.