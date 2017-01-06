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06 Ocak 2017 17:30

Bilecik’te kan bağışı çağrısı

Bilecik’te kan bağışı çağrısı

06 Ocak 2017 17:30

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi, olumsuz hava koşulları sebebi ile yurt genelinde olduğu gibi azalan kan bağışı dolayısı ile bir kampanya başlatıyor.
Şube Başkanı Selami Çınar, 8 Ocak Pazar günü düzenlenecek kampanyaya katılım için vatandaşlara bağış çağrısında bulundu. Kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stokların kırmızı alarm verdiğini belirten Çınar, “Havaların soğumasıyla birlikte kan bağışında da düşüşler yaşanmaya başladı. Kana olan ihtiyaç aynı şekilde devam etmekte. Dikkati çekerek ve bu sıkıntının giderilebilmesi açısından tüm halkımızın kan bağışı desteğine ihtiyacımız bulunmakta. Bir ünite kandan 3 kan ürünü elde edildiği düşünüldüğünde yapılan bağışların da önemi daha çok ortaya çıkmakta. Unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” dedi.
Bilecik’te yapılacak olan kan bağış kampanyasına, 18-65 yaş arasında olan her vatandaşın yanlarında T.C. kimlik numarası içeren bir kimlik belgesi ile katılımları gerektiği öğrenildi. Ayrıca 8 Ocak Pazar günü saat 13.00’den itibaren başlayacak olan kampanya Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi’nde gerçekleşecek.



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