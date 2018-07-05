Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 11:56

Bilecik’te kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam mezarlıkta bulundu

Bilecik’te önceki gün öğle saatlerinden bu yana haber alınamayan alzheimer hastası yaşlı adamı mezarlıkta bulundu.

Bilecik’te kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam mezarlıkta bulundu

05 Temmuz 2018 11:56


Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi sınırları içinde bulunan Göynücek köyünde ikamet eden Hasan Yılmaz’dan (81) yakınları önceki gün öğle vakitlerinden bu yana haber alamamıştı. Alzheimer hastası yaşlı adamı bulmak için en son görüldüğü Göynücek-Dodurga karayolu üzerinde yoğunlaşan 85 kişilik ekip ve köylüler, her yeri didik didik aradı. Dün havanın kararmasıyla ekipler arama çalışmalarına son verirken, 21.00 sıralarında Bilecik AFAD ekipleri Hasan Yılmaz’ın ikamet ettiği Göynücek köyü yakınlarında arama çalışmalarına devam etti. İkametine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilçukurca köyü mezarlığında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, yapılan arama çalışmalarına Bilecik ve Bursa AFAD ile Orman İşletme Müdürlüğü, UMKE, Bozüyük Belediyesine bağlı ekipler ile jandarma katılırken, köylüler de destek vermişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç