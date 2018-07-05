Bilecik’te kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam mezarlıkta bulundu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi sınırları içinde bulunan Göynücek köyünde ikamet eden Hasan Yılmaz’dan (81) yakınları önceki gün öğle vakitlerinden bu yana haber alamamıştı. Alzheimer hastası yaşlı adamı bulmak için en son görüldüğü Göynücek-Dodurga karayolu üzerinde yoğunlaşan 85 kişilik ekip ve köylüler, her yeri didik didik aradı. Dün havanın kararmasıyla ekipler arama çalışmalarına son verirken, 21.00 sıralarında Bilecik AFAD ekipleri Hasan Yılmaz’ın ikamet ettiği Göynücek köyü yakınlarında arama çalışmalarına devam etti. İkametine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilçukurca köyü mezarlığında bulunan alzheimer hastası yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk kontrollerin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan arama çalışmalarına Bilecik ve Bursa AFAD ile Orman İşletme Müdürlüğü, UMKE, Bozüyük Belediyesine bağlı ekipler ile jandarma katılırken, köylüler de destek vermişti.