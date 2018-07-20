Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:28

Bilecik’te kayıp şahıs bulundu

Bilecik’in Bahçecik köyünde dün kaybolan şahıs, sürdürülen arama çalışmaları sonucu evinin 300 metre yakınında bulundu.

Bilecik’te kayıp şahıs bulundu

20 Temmuz 2018 11:28


Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Ali Yaşar (67)’a yönelik hemen arama çalışmaları başlatıldı. Hastalığı dolayısıyla konuşma ve yürüme yetilerini tam olarak kullanamayan şahsın köyden çıktığı belirlendi. Jandarma ve AFAD ekipleri, köyde ve şahsın evinin yakınlarında arama faaliyetlerinde gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrasında kayıp şahıs Ali Yaşar, evinin 300 metre uzağında gece geç saatlerde bulundu. Hastalığı dolayısıyla düştüğü yerden kalkamayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç