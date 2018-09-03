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03 Eylül 2018 15:05

Bilecik’te kaynağı bilinmeyen kimyasal atıklar vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik’te kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına dökülen tonlarca kimyasal atık vatandaşlarıı tedirgin ediyor.

Bilecik’te kaynağı bilinmeyen kimyasal atıklar vatandaşları tedirgin ediyor

03 Eylül 2018 15:05


Bilecik-Sakarya karayolu üzerinde Osmaneli ilçe sınırları içinde bulunan Osmaneli İçmeler Tesisleri mevkiinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çuvallarla yol kenarına bırakılan tonlarca kimyasal atık vatandaşları tedirgin ediyor. Ayrıca Osmaneli-İznik karayolu üzerindeki 1 kilometrelik ormanlık alana da dökülen kimyasal madde, rüzgarın etkisiyle çevreye dağılıyor. Kaynağı belirsiz kimyasal atıkların döküldüğü bölgede bulunan mola yerlerine giremeyen kamyon ve tır sürücüleri de durumdan şikayet ediyor.


Öte yandan, daha önce de Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden yolun kenarına kimyasal maddeler döküldüğü tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bir fabrikanın kimyasal atık araçlarından yardım alınarak atıklar toplanmıştı.




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