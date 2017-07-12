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12 Temmuz 2017 15:24

Bilecik’te kusurlu bulunan asansörler mühürlendi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek asansörler mühürlendi.

Bilecik’te kusurlu bulunan asansörler mühürlendi

12 Temmuz 2017 15:24


Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen mühürleme çalışması hakkında Bilecik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:


’’Belediyemizce; A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından güvensiz, kusurlu ve az kusurlu olarak tarafımıza bildirilen asansörlerin kontrolleri yerinde yapılarak gerekli hallerde hizmetten men etmek amacıyla mühürleme işlemlerine başlandı. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan mühürleme işlemlerinde Belediyemiz görevlilerine yardımcı olunması ve herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için asansörlerdeki kusur ve eksiklerin bina yöneticilerince ivedilikle giderilerek gerekli kontrollerin yeniden yapılması gerekmektedir.’’




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