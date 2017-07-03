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03 Temmuz 2017 10:25

Bilecik’te metruk ev tehlike saçıyor

Bilecik’te yıllar önce yapılmış kullanılmayan ve bakımsızlık nedeniyle harabeye dönüşen ahşap ev, çevresine tehlike saçıyor.

Bilecik’te metruk ev tehlike saçıyor

03 Temmuz 2017 10:25


Bilecik’in en işlek caddeleri arasında yer alan Dedeoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve ayakta zor duran metruk ev, yoldan geçenleri korkutuyor. Yol kenarında bulunan metruk evin duvarlarının sıvasının bir kısmı tamamen dökülürken, çatısının bazı bölümleri çökmüş vaziyette. Çürümeye terk edilen bina her geçen gün tehlike saçmaya devam ediyor. Hiçbir önlem alınmadan çürümeye terk edilen binaların büyük tehlike oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu binaların yanlarından geçerken tedirgin oluyoruz, kafamıza kiremit düşebilir, insanların yaşamadığı bu metruk binaların bir an önce yıkılması gerekir. Bu konuda yetkililer gerekli adımı atmalı. Metruk ev yağışlı havalarda daha da risk taşıyor. Tehlike saçan metruk evin ya tamamen yıkılması için yetkililerin gerekli adımı atmasını bekliyoruz” dedi.




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