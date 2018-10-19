Bilecik'te mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

Tır sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

İznik Sakarya kara yolu Pekmezci rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden mısır yüklü TIR yoldan çıkarak devrildi. TIR sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza İznik Sakarya kara yolunda meydana geldi. Balıkesir Mudanya'dan yüklediği mısırı Sakarya iline götürmekte olan Hasan Baltacı (53) yönetimindeki 10 ACK 97 plakalı mısır tanesi yüklü TIR Osmaneli erecek köyü pekmezci rampalarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada TIR sürücüsü Baltacı ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı TIR sürücüsü Baltacı'yı yaptıkları tüm sağlık müdahalelerine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen Bilecik Osmaneli Savcısının incelemeleri sonrası talihsiz TIR sürücüsü Baltacı'nın cenazesi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken İznik Sakarya kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı